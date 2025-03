Bambina investita in via Roma: stava attraversando con la madre

Sul posto il 118 e la polizia municipale

PALERMO – Paura in pieno centro a Palermo per un incidente stradale. Una bambina è stata investita in via Roma mentre attraversava insieme alla madre. La donna e la figlia, di circa quattro anni, si trovavano a poca distanza da piazza Sant’Anna quando uno scooter ha travolto la piccola, che è finita violentemente per terra.

I soccorsi

Entrambe sono state soccorse in un primo momento da alcuni passanti e automobilisti che hanno subito chiamato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza, i sanitari hanno trasportato la bambina in ospedale, che in base ai primi accertamenti non sarebbe in gravi condizioni. La madre non ha invece riportato ferite.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. L’ennesimo in via Roma in cui resta coinvolto, tra l’altro, un bambino.

Il bimbo di 7 anni investito

A gennaio un bimbo di sette anni è infatti stato investito da un’auto all’altezza di piazza San Domenico. Anche in quel caso, il piccolo stava attraversando con la madre, quando un’auto li ha travolti. Chi era alla guida si era in un primo momento allontanato, facendo scattare la caccia all’auto pirata. Ci ha poi ripensato ed è tornato sul luogo dell’incidente.