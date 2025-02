Scontro tra un’auto e uno scooter in via Cappuccini, grave un uomo

Ricoverato al Civico, è in prognosi riservata

PALERMO – Gravissimo incidente in via Cappuccini. Nello scontro tra un’auto e uno scooter è rimasto ferito G.A, un uomo di 66 anni. L’impatto si è verificato ieri all’altezza del civico 163 e si è rivelato violentissimo.

La dinamica

Il 66enne si trovava su un Piaggio Liberty quando si è scontrato frontalmente con una Ford Focus. E’ stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto, riportando diverse ferite. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato all’ospedale Civico in codice rosso.

E’ in prognosi riservata

E’ stato ricoverato ed è in prognosi riservata. Alla guida dell’auto c’era un 75enne che non ha riportato ferite. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Un altro sconro si è verificato poco dopo in via Antonio de Saliba. Anche in questo caso sono rimasti coinvolti un ciclomotore e un’auto e ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote. Il 118 l’ha trasportato a Villa Sofia.