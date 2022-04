Palermo, incidente in via Messina Marine: grave un uomo di 57 anni

Un 57enne di Villabate in codice rosso al Buccheri La Ferla

PALERMO – Incidente ieri sera in via Messina Marine, a Palermo. Nello scontro tra un’auto e uno scooter è rimasto ferito gravemente un uomo di 57 anni, originario di Villabate. Il conducente dello scooter, un Honda SH, è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla in codice rosso. Ancora incerta la dinamica dell’incidente che si è verificato nella corsia che da Palermo conduce a Villabate dove probabilmente stava facendo rientro a casa il centauro.

Ieri mattina si era verificato lo scontro tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca fra un’ambulanza del 118 e un’auto. Il bilancio è stato di quattro feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. A bordo del mezzo del 118 c’era un ferito che è stato portato a Villa Sofia con un’altra ambulanza.