Palermo, incidente in via Roma: una donna in prognosi riservata

La prima ricostruzione

PALERMO – Incidente in via Roma, all’altezza delle Poste centrali. Intorno alle 19 una donna di 61 anni è stata investita mentre attraversava. In base a quanto ricostruito, a travolgerla in un primo momento sarebbe stata una motocicletta. Una volta finita sull’asfalto, il conducente di un altro scooter non sarebbe riuscita a evitarla.

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno subito ritenuto gravi le sue condizioni. È stata trasportata in codice rosso al Civico, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. Le indagini sono in corso.