Investito e ucciso a Tommaso Natale: l’automobilista era senza patente

PALERMO – Era alla guida senza patente, senza assicurazione e l’auto era stata pure sequestrata. È indagato per omicidio stradale l’uomo che nella tarda mattinata era a bordo della Polo Volkswagen che ha investito e ucciso Giuseppe Sutera, 85 anni, in piazza Tommaso Natale.

Ad accertare la posizione dell’automobilista è stata l’Infortunistica della polizia municipale: S.A, 78 anni, si trovava al volante del mezzo nonostante il documento di guida fosse stato revocato da tempo.

In base a quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica, Sutera stava attraversando sulle strisce dopo essere andato all’ufficio postale per prelevare.

Si trovava al cento della carreggiata quando è arrivata improvvisamente la Polo, che l’ha travolto. L’impatto è stato violentissimo e l’85enne è caduto per terra, battendo la testa. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118, per il pensionato non c’è stato niente da fare.

L’uomo che l’ha investito è stato colto da un malore ed è stato trasportato in ospedale. Sono nel frattempo partite le verifiche sulla sua auto, poi sottoposta al sequestro penale.

Si tratta dell’ennesimo pedone coinvolto in un incidente in città, dove in pochi giorni altri due anziani sono stati ricoverati in gravissime condizioni. F.L.N è stato investito in via Lincoln da una Fiat Panda, una settimana dopo, un 87enne è stato rimasto ferito in corso Calatafimi, all’altezza di via Quarto dei Mille.