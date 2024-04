Indaga la sezione Infortunistica della polizia municipale

PALERMO – Incidente mortale la scorsa notte in via via Dante, all’altezza del civico 56, a Palermo. Un motociclista, Ion Doru Vacarescu romeno di 54 anni in sella a un T-Max, ha perso la vita finendo contro un albero, poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio. Non sembrerebbe ci siano altri mezzi coinvolti.

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale Civico dove è morto per le ferite provocate all’impatto. Sono in corso le indagini da parte dell’infortunistica della polizia municipale.