Auto contro il palo del tram

PALERMO – Dramma della strada nella notte a Palermo. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua auto, una Fiat Uno bianca, e un palo del sistema di elettrificazione del tram. La vittima si chiamava Agostino Corrao. Sul posto sono giunti i soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Indaga la sezione Infortunistica della polizia municipale.

Corrao, sposato con tre figli, è morto sul colpo. Il violento impatto è avvenuto intorno all’una di notte nella zona di via Castellana, in largo Mauro De Mauro. L’auto è stata sequestrata ed è stata aperta un’indagine per capire la dinamica esatta dell’incidente, le cause ed escludere l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

L’ultima vittima della strada in provincia di Palermo risale a pochi giorni fa, all’alba di domenica 6 marzo. In quella occasione a perdere la vita a Villabate è stato un 39enne.