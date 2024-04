Palermo, dramma per un 15enne: travolto in monopattino, è grave

Ricoverato all'ospedale Villa Sofia (foto d'archivio)

IN VIA LEONARDO DA VINCI

PALERMO- Scontro questo pomeriggio tra un monopattino e una vettura in via Leonardo da Vinci, nei pressi di via Uditore, a Palermo. Il quindicenne sul monopattino è stato travolto dalla vettura e le sue condizioni sono gravi.

La corsa all’ospedale Villa Sofia

Il ragazzo, dopo l’incidente in via Leonardo da Vinci, è stato trasportato col codice rosso in ospedale al pronto soccorso di Villa Sofia dai sanitari del 118. Avrebbe dei piccoli focolai emorragici cerebrali, la prognosi è riservata ed è tenuto sotto osservazione. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che stanno accertando le responsabilità dell’incidente. Il traffico nella zona è rimasto paralizzato.