Possibili rallentamenti del traffico veicolare

PALERMO – Incidente sul viale della Regione Siciliana, in direzione Catania. Coinvolte cinque autovetture.

L’incidente e la dinamica

Tamponamento a catena nel viale della Regione Siciliana, cinque autovetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Non si segnalano feriti. Sul posto sono in corso i rilievi della stradale. Possibili rallentamenti.