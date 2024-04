Palermo, incidente tra piazza Croci e via Libertà: un ferito lieve

Scontro tra un pullman e un'auto. Disagi al traffico

PALERMO – Scontro tra un’auto, una Ford focus C-Max, e un pullman, a Palermo, all’incrocio tra piazza Croci e via Libertà. Il bus stava percorrendo via Libertà in direzione Politeama, l’auto stava superando l’incrocio tra via Libertà e piazza Croci ed è lì che è avvenuto l’incidente, con la vettura ha colpito il lato destro del pullman.

I vigili urbani arrivati sul posto dovranno ricostruire cosa è accaduto esattamente e chi non ha rispettato il segnale del semaforo rosso. Ad avere la peggio il conducente della Ford Focus che ha riportato diversi traumi e ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.