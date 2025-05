Due pedoni investiti in via Paolo Balsamo, una donna in gravi condizioni

Stavano attraversando quando sono stati travolti

PALERMO – Ennesimo incidente sulle strade palermitane. Due pedoni sono stati investiti in via Paolo Balsamo, a pochi metri dalla stazione centrale. Si tratta di un uomo e una donna: in base alle prime informazioni stavano attraversando nei pressi del capolinea del tram, quando sono stati travolti da un mezzo.

I soccorsi

E’ stato subito richiesto l’arrivo dei soccorsi, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti, entrambi trasportati in ospedali. La donna, che ha 68 anni, ha riportato lesioni più gravi ed è in codice rosso. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica.

L’incidente mortale in via Buonriposo

Nel fine settimana un altro gravissimo scontro in città: nella notte tra venerdì e sabato, infatti, Salvatore Aliotta, di 71 anni, è stato investito da uno scooter in via Buonriposo, all’altezza di via Oreto.

L’uomo, titolare di una storica friggitoria della zona, era stato ricoverato in condizioni disperate ed è deceduto nel reparto di neurorianimazione al Civico. Alla guida del ciclomotore si trovava un ragazzo di 17 anni.