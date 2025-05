Grave incidente in viale Regione: una ragazza in prognosi riservata

L'auto è finita contro le barriere del tram

PALERMO – Incidente all’alba in viale Regione Siciliana. Un giovane automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Peugeot 107 ed è finita contro le barriere del tram. Lo schianto è avvenuto all’altezza del civico 1071, in direzione Trapani.

Erano da poco trascorse le 5 quando L.M.M.C, 23 anni, stava percorrendo la circonvallazione per tornare a Isola delle Femmine, dove abita. L’impatto è stato violentissimo, la parte anteriore del mezzo è andata completamente distrutta.

I soccorsi

Alcuni automobilisti di passaggio hanno chiesto l’intervento dei soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza in ospedale in codice rosso. È stata ricoverata a Villa Sofia, la prognosi è riservata.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nel tratto di strada si sono registrati rallentamenti al traffico in attesa della rimozione del mezzo dalla carreggiata.

Grave anche un 21enne

Tre giorni fa, in un altro incidente avvenuto nel quartiere Bonagia, un altro giovane palermitano è rimasto gravemente ferito. Si tratta di un 21enne che viaggiava in sella al suo scooter con una coetanea. Il cilcomotore si è scontrato con un’auto. Il ragazzo ha riportato gravi ferite ed è stato necessario il ricovero in terapia intensiva al Civico.

L’incidente a Licata

Negli ultimi giorni altri due giovani sono rimasti coinvolti in un terribile incidente in Sicilia. A Licata, nello scontro tra due auto, ha perso la vita Gaia Sanfilippo, 19 anni, mentre il fidanzato Emanuele C. è rimasto ferito e le sue condizioni sono critiche. Dopo essere stato operato ad Agrigento, è stato trasferito al Trauma center di Villa Sofia.