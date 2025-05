L’incidente e l’addio a Gaia: Gela col fiato sospeso per Emanuele

Il fidanzato è ricoverato a Palermo: le sue condizioni

LICATA (AGRIGENTO) – Le comunità di Licata e di Gela sono legate da un profondo dolore. Quello per i due ragazzi coinvolti nell’incidente sulla strada statale 115, dove la diciannovenne Gaia Sanfilippo ha perso la vita ed è rimasto gravemente ferito il fidanzato, Emanuele C., di vent’anni.

Gaia tra un mese si sarebbe diplomata

Gaia abitava nel paese dell’Agrigentino che, ancora incredulo e sconvolto per la sua scomparsa, si prepara all’ultimo saluto. La giovane tra un mese si sarebbe diplomata, frequentava l’Istituto superiore Enrico Fermi di Licata, oggi a lutto. La scuola ha voluto dedicarle un messaggio.

Il messaggio della scuola

“Attonita, incredula, sgomenta, la nostra comunità scolastica si unisce al dolore della famiglia e della sorellina per la scomparsa di Gaia. Oggi è una giornata funesta per tutti noi. Gaia stava concludendo il suo percorso di studi, tra un mese avrebbe conseguito brillantemente il suo diploma. La ricorderemo per il suo sorriso dolce, per la sua gentilezza silenziosa e per quella luce speciale che portava con sé ogni giorno”.

“Gaia era una presenza delicata ma preziosa – proseguono – capace di lasciare un segno profondo in chiunque le fosse accanto. Ci mancherà immensamente e ci stringiamo con amore alla sua famiglia, custodendo Gaia nel cuore, con la certezza che il suo ricordo continuerà a vivere nei gesti, nei pensieri di tutti noi e nei sogni dei nostri ragazzi e ragazze”.

Le condizioni del ragazzo

Nel frattempo, a Gela, dove abita invece il fidanzato, si continua a pregare. Il ragazzo, dopo il terribile impatto avvenuto con un’altra auto, è stato trasportato all’ospedale di Agrigento e poi trasferito con l’elisoccorso al Trauma center di Villa Sofia, a Palermo. Ha riportato lesioni a un polmone, fratture al bacino e alle gambe.

E’ ricoverato in coma farmacologico, con la prognosi riservata: i medici monitorano costantemente l’evoluzione delle sue condizioni. Anche per Emanuele, tante le parole di incoraggiamento da parte di amici e compagni di scuola.

“Emanuele, ti aspettiamo”

“Proviamo un dolore enorme – dicono dall’Istituto tecnico industriale Morselli di Gela, dove il ragazzo si è diplomato -. Siamo basiti e dispiaciuti. Forza Emanuele, ti aspettiamo. Dio dia sostegno ai genitori di Gaia: troppo dolore”. I funerali della diciannovenne saranno celebrati nella chiesa di Sant’Angelo, a Licata, domani 30 maggio, alle 18.