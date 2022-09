Palermo, incontro con Andrea Bocelli all’aeroporto di Manchester – FOTO

Alcuni giocatori rosanero sono stati immortalati insieme al cantante italiano, in Inghilterra per alcune tappe del suo tour

1' DI LETTURA

PALERMO – Piacevole incontro per il Palermo all’aeroporto di Manchester prima del ritorno in Sicilia. Come riportato da una foto nei canali social rosanero, gli uomini di Corini nel terminal inglese si sono imbattuti in Andrea Bocelli, in tour in questi giorni proprio in Inghilterra.

“Questo viaggio straordinario finisce in un modo altrettanto straordinario, con Andrea Bocelli al terminal di Manchester. Grazie maestro. All’alba vincerò!” si legge nei canali social del club a didascalia della foto raffigurante alcuni giocatori rosanero insieme al cantante lirico italiano.