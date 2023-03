Palermo, 18enne morto: le telecamere e il giallo dell’auto

Gli investigatori hanno acquisito delle immagini. Ci sono dei testimoni

PALERMO – Ci sono delle immagini e dei testimoni che raccontano di aver visto andare via una macchina subito dopo l’incidente. I carabinieri hanno acquisito le immagini di diverse telecamere. Dall’analisi dei video potrebbe essere ricostruita l’esatta dinamica dell’incidente stradale in cui ha perso la vita il diciottenne Gabriele Aserio.

Nella notte fra venerdì e sabato era in sella ad uno scooter insieme ad un amico. Si sono schiantati contro un albero in viale Strasburgo quasi all’altezza dell’incrocio con via Belgio. Rientravano da una festa di compleanno.

Alcuni testimoni hanno raccontato di avere sentito il rumore dell’impatto e poi una macchina allontanarsi.

Le ipotesi al vaglio degli investigatori, sul caso lavora anche la polizia municipale, sono tre: l’auto non ha avuto alcun ruolo nell’incidente, ha urtato o tagliato la strada allo scooter, non si è fermato dopo la tragedia. In quest’ultimo caso si potrebbe già profilare una inchiesta per omissione di soccorso. Se dalle immagini dovesse venire fuori una manovra spericolata nella macchina la questione cambierebbe.

Stamani il procuratore aggiunto Ennio Petrigni e il sostituto Maria Forti hanno conferito l’incarico per eseguire l’autopsia. Il giovane ferito è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili.