Palermo, Gabriele rientrava dalla festa: incidente mortale, indagini

L'impatto contro un albero. Un'auto potrebbe avergli tagliato la strada

1' DI LETTURA

PALERMO – Gabriele Aserio, il ragazzo di 18 anni morto in un incidente stradale, stava rientrando con un amico da una festa di compleanno alla discoteca “Country”.

Erano in sella ad un scooter che si sarebbe schiantato contro un albero in viale Strasburgo. L’amico, che ha 17 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia. Avevano deciso che il minorenne rimanesse a dormire a casa di Gabriele. Ancora poche centinaia di metri e sarebbero arrivati all’abitazione.

Nell’incidente, avvenuto intorno alla 4:30, potrebbe essere stata coinvolta un’auto che avrebbe tagliato la strada al ciclomotore sul quale viaggiavano i due ragazzi. Indagini sono in corso da parte da parte dell’infortunistica della polizia municipale.

Gabriele frequentava il quarto anno del liceo scientifico all’istituto “Don Bosco”. Amava il calcio. Sgomento tra gli amici dell’associazione sportiva “Progetto Interschool”: “Siamo sconvolti e senza parole.

Ha giocato per anni con noi, non si perdeva un evento, a volte ricoprendo anche il ruolo di capitano. Il calcio era la sua passione e si faceva ben volere da tutti”.

Il padre Antonio è vicepresidente dell’associazione italiana celiachia. La famiglia è socia del Rotary club sezione di Carini. La presidente Adele Crescimanno si stringe al padre Antonio, alla mamma Maria Rita e a tutti i familiari. “In questo momento di dolore possiamo solo pregare affinché questi genitori possano avere la forza e la pace nel cuore”.