Palermo, iniziativa di solidarietà con il sushi di Gohan al Malaspina

Lentini: “La cucina come strumento di svago, di inclusione e di socialità”

PALERMO – “La cucina come strumento di svago e di inclusione. Voglio esprimere i miei complimenti a Gohan, la catena di ristorazione giapponese, per l’iniziativa di solidarietà realizzata oggi assieme alla direzione dell’Istituto penitenziario minorile di Palermo “Malaspina”, con Clara Pangaro e Giacomo Scatteggia a favore dei ragazzi reclusi, che non devono né possono essere dimenticati”.

Lo dice Totò Lentini, segretario organizzativo dell’Mpa a Palermo. “E’ stato offerto un pranzo collettivo di sushi preparato dallo chef Gohan, Alessandro Xu – spiega Lentini -. L’iniziativa punta a promuovere lo sviluppo di relazioni tra questi ragazzi che hanno bisogno di un riscatto solidale e la cucina ed il cibo diventano veicolo di rapporti e socialità, oltre che strumento per rafforzare la solidarietà promuovendo valori positivi e di inclusione tra i giovani dell’istituto, al di là delle difficoltà e dall’etnia”.