Fermato un 41enne

IN VIA ROSSINI

PALERMO – Un quarantunenne è stato arrestato a Palermo, in via Gioacchino Rossini, per rapina impropria. La polizia lo ha inseguito mentre l’uomo era a sua volta inseguito dalla commessa di un negozio. Dal quale aveva sottratto un costoso profumo Dior dopo aver strattonato la donna.

Gli arresti sono stati convalidati dal gip.