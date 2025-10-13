Palermo International Half Marathon: record di partecipanti da 44 nazioni

Ventuno atleti paralimpici si contendono il tricolore FISPES

Palermo si prepara ad accogliere l’edizione più internazionale e inclusiva di sempre della Palermo International Half Marathon – Coppa Packitalia, organizzata dall’ASD Agex di Nando Sorbello. La manifestazione, in programma domenica 19 ottobre con partenza alle 9.30 dall’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, vedrà al via oltre 1.500 atleti in rappresentanza di 44 Paesi, di cui 800 stranieri e 200 provenienti da fuori Sicilia, con numeri in continua crescita.

Quest’anno, oltre ad essere quarta tappa del Running Sicily – Trofeo Packitalia e seconda del circuito internazionale Running Europe Tour (dopo Varsavia e prima di Malta), la gara sarà valida quale Campionato Italiano Assoluto Individuale FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali). A contendersi il titolo, ci saranno al via 21 atleti paralimpici, rendendo l’edizione 2025 una delle più partecipate a livello nazionale nel panorama FISPES.

“L’entusiasmo che stiamo registrando è straordinario – sottolinea Nando Sorbello – oltre ai numeri record di partecipazione, siamo orgogliosi di accogliere il Campionato Italiano FISPES, che rappresenta un valore aggiunto per la nostra manifestazione. Palermo sarà capitale dell’inclusione, con atleti paralimpici e normodotati che correranno fianco a fianco nel segno dello sport e dell’amicizia”.

Palermo International Half Marathon marchio globale

La Palermo International Half Marathon è ormai un marchio globale del running su strada: 180 atleti francesi, 127 polacchi, 79 britannici e 47 cechi, ma anche presenze da Colombia, Canada, Sudafrica, Finlandia, Cina e Giappone. “Il fascino di Palermo, il calore della gente e la bellezza del percorso fanno la differenza – aggiunge Sorbello – ,questa gara è diventata un modo per raccontare la città al mondo”.

La manifestazione – trasmessa in diretta su TRM, con tre ore di programmazione e collegamenti live dal percorso e telecronaca di Alessandro Amato – prevede due prove competitive certificate a livello internazionale: la Mezza maratona e la 10 km – Trofeo Nuova Sport Car. Ci sarà spazio anche per chi vuole vivere una giornata dal sapore diverso con due Walkathon non competitive: la 10 km e la “Muoviti per AIRC” di 3 km, con parte del ricavato destinato alla ricerca contro il tumore al seno.

Il percorso della gara, ormai diventato un classico, è di grande fascino: partenza e arrivo a Mondello, con i runners che attraverseranno il litorale, il Parco della Favorita, il centro città e alcuni dei luoghi più iconici di Palermo, offrendo così un’esperienza sportiva unica che coniuga la sfida agonistica alla bellezza paesaggistica.

Il ricco pacco gara ed il pettorale potranno essere ritirati all’Arena Sirenetta di Mondello venerdì 17 ottobre (ore 15-19) e sabato 18 ottobre (ore 10-19). Nella stessa sede sarà allestito l’Expo della manifestazione, punto d’incontro per atleti, sponsor e visitatori. Sabato 18 ottobre sono, inoltre, in programma due visite guidate gratuite riservate ai partecipanti e agli accompagnatori, alla scoperta della Palermo Arabo-Normanna e Barocca (mattina) e della Palermo Felicissima (pomeriggio), per unire sport, cultura e accoglienza.

La manifestazione è realizzata grazie al sostegno di Plastics Europe Italia, R.G. Consulting, Acqua Sabrinella, Karhu e Sirenetta Mondello, con il patrocinio della Presidenza della Regione Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana, Comune di Palermo, FISPES, Federazione Medico Sportiva Italiana e Fondazione AIRC Sicilia.