Palermo, intimidazione al direttore di BlogSicilia Manlio Viola

Tre danneggiamenti dell'auto in meno di due mesi

PALERMO – Tre episodi in poco meno di due mesi. Ce n’è abbastanza per passare dal pensare che sia solo una casualità a che ci si trovi davanti a una intimidazione. La vittima è il collega e direttore di BlogSicilia Manlio Viola, al quale è stata danneggiata l’auto tre volte tra il 12 febbraio e il 4 aprile.

La sua Alfa Romeo rossa è stata presa di mira da ignoti sempre sotto la redazione del giornale in via Castellana Bandiera. Nel primo caso fu mandato in frantumi un finestrino. Ad osservare la scena altre due persone su un’auto nera che si sono allontanate qualche istante dopo, non prima di verificare che Viola si fosse accorto dell’accaduto.

Il secondo episodio i primi di marzo, quando Viola trovò una ventina di viti sotto gli pneumatici della sua auto, sempre parcheggiata di fronte la redazione. Ieri il terzo danneggiamento. Alle 13,45 circa scatta l’allarme della vettura parcheggiata sempre nei pressi della redazione. Viola si accorge di un uomo sulla quarantina che fugge a piedi velocemente e trova lo sportello anteriore lato guida forzato e piegato e danni a tutta la carrozzeria.

“All’inizio ho pensato ad un atto di vandalismo come purtroppo tanti ne raccontiamo ogni giorno o ad un tentativo di furto – dice lo stesso Viola su BlogSicilia – anche se le modalità mi sono subito apparse alquanto strane. Poi le forature hanno iniziato ad allarmarmi. Quella manciata di viti gettate proprio dietro le due ruote sembravano un gesto intenzionale. Ora il terzo episodio in 50 giorni diventa abbastanza inquietante”. Al collega Manlio Viola la solidarietà della redazione di LiveSicilia.

La solidarietà della Federazione editori digitali

“Siamo profondamente indignati per gli atti vandalici subiti dal Direttore di Blog Sicilia, Manlio Viola. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia e non possiamo permettere che venga minacciata in alcun modo – dichiara la Federazione Editori Digitali -. Condanniamo fermamente questi atti di violenza e solidarizziamo pienamente con Manlio Viola e con tutti i giornalisti che, con coraggio e dedizione, portano avanti il loro lavoro nonostante le intimidazioni e le minacce. Chiediamo alle autorità competenti di fare tutto il possibile per individuare e punire i responsabili di questo vile gesto – prosegue la Fed -. La libertà di stampa deve essere difesa e tutelata sempre e ovunque”.