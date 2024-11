L'esponente della giunta ha trovato l'auto graffiata

PALERMO – Intimidazione ai danni dell’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, che andando a casa, dopo essere uscito dall’assessorato, ha trovato la macchina graffiata. E all’assessore ora esprime solidarietà il sindaco Roberto Lagalla.

“Esprimo la mia piena solidarietà e quella di tutta la giunta comunale nei confronti dell’assessore Forzinetti – afferma Lagalla – per l’atto intimidatorio subito. In attesa di capire dalle indagini se quest’ultimo episodio sia collegato agli approfondimenti in corso sulla presenza di abusivi all’interno della Fiera del Mediterraneo, intendo ribadire che la sfida del rilancio e del ripristino della legalità in questo spazio importante per la città non è solo quella dell’assessore Forzinetti”.

“E’ lo sforzo di tutta l’amministrazione comunale – prosegue – ed è per questa ragione che voglio rivolgergli tutta la mia vicinanza, con l’auspicio che le forze dell’ordine riescano ad individuare i responsabili di queste vigliacche intimidazioni“.

“Se qualcuno immagina di poter intimidire le attività di salvaguardia della legalità che vengono portate avanti da figure forti, come il nostro assessore Giuliano Forzinetti che rappresenta la Democrazia Cristiana, ha fatto male i conti”.

Lo dicono Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc, e Stefano Cirillo, segretario regionale del partito.

“Nelle istituzioni, la Dc viene rappresentata da uomini, donne, giovani, forti e liberi che hanno saldi i principi e i valori del rispetto delle regole e della legalità – aggiungono – A questi principi non esistono deroghe e andremo avanti con tenacia e determinazione. Il cambiamento vero passa per scelte coraggiose che ci portano dalle parole ai fatti. Questa è la democrazia che vogliamo e ringraziamo l’assessore Forzinetti per rappresentare al meglio i nostri e i suoi principi”.