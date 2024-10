Palermo, investe un pedone e scappa: caccia a uno scooter

Un uomo è in gravi condizioni

PALERMO – Incidente stradale all’alba a Palermo. Un uomo è stato investito da uno scooter in via Galletti, la strada che collega la zona di Acqua dei Corsari a Villabate. L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 199.

Il pedone, O.T. di 68 anni, è stato travolto da un giovane che era alla guida di un Honda Sh ed è finito violentemente sull’asfalto. Il ragazzo, nonostante sia stato sbalzato dalla sella, si è rialzato ed è scappato senza prestare soccorso.

I soccorsi e le indagini

Erano le 4.45, in via Galletti c’era ancora poca gente, ma alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trovato il 68enne per terra: ha riportato la frattura del bacino e lesioni alla testa e per lui è stato necessario il trasporto in codice rosso in ospedale.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire al ciclomotore che si è dato alla fuga. Sono già state acquisite le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli pe rintracciare chi era alla guida dello scooter.

Il caso del ciclista

In città si tratta dell’ennesimo grave incidente: ieri, 9 ottobre, all’ospedale Villa Sofia, è deceduto un ciclista che un mese fa era rimasto gravemente ferito in via Rosario Nicoletti. In quel caso, Salvatore Cracolici, 65 anni, aveva perso il controllo della bici per colpa di una buca sull’asfalto.

Le sue condizioni si erano subito rivelate critiche ed era stato sottoposto a delicati interventi chirurgici. E’ deceduto nel reparto di neurorianimazione.