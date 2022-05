Palermo, travolta e uccisa: rabbia e incredulità per Loretta

La giovane che l'ha investita indagata per omicidio stradale

“Troppo presto sei stata strappata alla vita! Tu che eri l’espressione della solarità e della dolcezza! Riposa in pace cara Loretta”. E’ soltanto uno dei messaggi dedicati alla vittima dell’incidente del tardo pomeriggio di ieri in via Titone a Palermo. Loretta Russo, 60 anni, è stata travolta da una giovane che guidava un’auto per fare pratica: è indagata per omicidio stradale. L’impatto è stato terribile e per la donna non c’è stato nulla da fare. Stava attraversando a piedi la strada, aveva poco prima finito di lavorare in ufficio quando la Seat Ibiza, a bordo della quale c’era anche un parente della conducente, è finita prima sulle macchine parcheggiate e poi sulla sessantenne, travolgendola.

Molto amata da amici e colleghi

Loretta Russo era molto amata da colleghi e amici, che tra rabbia e dolore hanno lasciato in queste ore decine di messaggi dopo la notizia che li ha gettati nello choc e nello sconforto. Definita come una persona solare e dolce, in tanti la ricordano, anche pubblicando sui social alcune fotografie che la ritraggono da piccola: “Ci siamo conosciuti praticamente dalla nascita – scrive Giancarlo – le elementari insieme e poi tutta la vita sempre nel cuore. La notizia che mai ti aspetti. Ancora non ci credo. Non è giusto. R.I.P. Loretta, che la terra ti sia lieve”. E ancora: “Eri una persona buona, di animo bello. Unap ersona rara. Ciao Loretta”. “Loretta, ti ricordo per il tuo sorriso contagioso – scrive Stefania – la tua dolcezza e la tua disponibilità. Non ci sono parole”. “Non ci crediamo – scrive Giovanni – o meglio, non vogliamo crederci. Impossibile accettare una realtà del genere, è terribile. Non ti dimenticheremo mai, Loretta”. “Cara Loretta, quando il lunedì venivo a lavorare in via Titone – scrive una collega dell’Inail – trovavo sempre il tuo sorriso pronto ad accogliermi e la mia classica risposta , nelle fredde giornate invernali, quando brandivi il termometro per misurare la temperatura: “non ci provi!”, perché il termometro puntualmente anda in tilt. Eri una gran signora, mancherai a tutti”

“Una delle mie più dolci amiche”

Struggenti le parole di un’altra amica, che punta il dito contro la giovane che si trovava al volante della macchina: aveva il foglio rosa e con un parente si stava esercitando alla guida. “Una irresponsabile incosciente – scrive Patrizia – ieri pomeriggio ha ucciso una delle mie più dolci amiche mentre, uscendo dal lavoro ,stava tornando a casa. Ciao dolce Loretta”. Sul corpo della vittima sarà effettuata l’autopsia nelle prossime ore.

In poche ore due incidenti mortali

E nel giro di poche ore un’altra persona ha perso la vita nel Palermitano, anche in questo caso si tratta di un pedone. Un giovane di 19 anni a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, a Villabate ha infatti investito un uomo di 55 anni di origini marocchine che è deceduto in ospedale. Mohamed Boudara è stato trasportato al Policlinico dai sanitari del 118, ma le sue condizioni sono precipitate. Il giovane di 19 anni è indagato per omicidio stradale