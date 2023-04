Palermo, investito dai ladri che volevano rubargli l’auto in via Bandiera

La vittima è stata soccorsa da personale del 118 e portato in ospedale

PALERMO – E’ stato portato in ospedale dopo essere stato investito dalla vettura guidata da due giovani che poco prima avevano tentato di rubare la sua auto. E’ successo in via Bandiera a Palermo. Un giovane si è accorto che due persone erano entrate nella sua Alfa Romeo, posteggiata poco prima, e che stavano armeggiando sotto il volante per cercare di metterla in moto. E’ intervenuto con degli amici per evitare il furto.

I due ladri non appena si sono visti scoperti sono scappati e sono saliti su l’auto con cui erano arrivati. Uno dei dei malfattori, con l’auto in corsa, ha aperto lo sportello e ha colpito in pieno il giovane. La vittima è stata soccorsa da personale del 118 e portato in ospedale. Sull’accaduto indaga la polizia che sta visionando i sistemi di videosorveglianza della zona.