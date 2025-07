Palermo, Lund: “Devo migliorare nella tattica difensiva”

Il terzino: "L'italiano non è un problema, ma il siciliano è molto difficile"

Kristoffer Lund, esterno americano del Palermo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero nell’ultimo giorno di ritiro pre campionato a Chatillon, in Valle D’Aosta. Il terzino ha detto la sua sulla preparazione estiva, sul tecnico Pippo Inzaghi e sui prossimi impegni della squadra del capoluogo siciliano.

“È molto bello qua, abbiamo lavorato molto. È importante avere un’organizzazione forte e il lavoro fatto finora. Siamo molto forti ma dobbiamo fare di più per essere pronti per la stagione. Devo migliorarmi nella tattica difensiva, soprattutto quando la palla è nell’altra fascia e nella corsa. Per questo lavorerò ogni giorno”.

“Inzaghi è stato un grande giocatore e figura nel calcio italiano, ha vinto Coppa del Mondo e Champions League, abbiamo molto rispetto per lui – prosegue Lund -. Quando mi dice di fare qualcosa la faccio direttamente come dice lui“.

Poi sulla città di Palermo e sulla lingua, il terzino ammette: “La lingua non è un problema, ma il siciliano è molto difficile. Adesso va meglio con il mio italiano (l’intervista è stata realizzata in italiano, ndr). Dopo due anni, però, parlo e guido meglio e sono molto felice. Sappiamo che i tifosi sono molto importanti per noi con il loro supporto. Contro il Manchester City sarà una gran partita, sarà bello davanti i nostri tifosi al Barbera“.