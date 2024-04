Palermo: la ‘Biblioteca Blu’, in memoria dei giudici Falcone e Borsellino

La presentazione dello spazio alla presenza delle autorità

PALERMO- Anteprima al pubblico, in mattinata, a Palermo, della ‘Biblioteca Blu’ dedicata al Novecento e presentato il progetto “Il Museo del Presente – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, della Fondazione Falcone, a cura di Alessandro De Lisi, nello spazio di Palazzo Jung, assegnato per i prossimi 20 anni dalla Città metropolitana di Palermo, in via Lincoln 71. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di ‘Fondazione Conad Ets‘, ente del terzo settore nato per volontà del marchio Conad.

Dalla presidente Colosimo a Maria Falcone

Oltre a Maria Falcone, presenti il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il vicesindaco Giampiero Cannella, la presidente della Commissione nazionale antimafia Chiara Colosimo alla quale una rappresentanza degli alunni dell’istituto comprensivo ‘Rita Borsellino’ di piazza Magione – il quartiere palermitano dove nacquero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – ha regalato un caschetto giallo per richiamare l’attenzione della politica al tema della sicurezza sul lavoro.

Il museo per Falcone e Borsellino

Il Museo del presente, che è dedicato a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, a tutte le vittime di mafia, negli allestimenti, nelle scelte di progettazione ed editoriali, “intende sottolineare quell’impegno di ciascuno dei protagonisti della lotta alle mafie, attualizzandone attraverso la bellezza e il lavoro la passione civile, “dicono gli organizzatori.

“L’impegno di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, di moltissimi altri, non è stato un atto di eroismo – aggiungono -, bensì un’azione di generosità più ampia, più profonda, per trasformare il contesto sociale, per dare spazio a chi è venuto dopo di loro, ereditandone i valori”. Il Museo punta a raccontare la vitalità di queste azioni straordinarie, in nome e per conto dello Stato e per la comunità, con esposizioni e allestimenti in continua evoluzione e trasformazione.

“I valori per cui hanno lottato

“Oggi si chiude un cerchio e da questo luogo porteremo avanti i valori della libertà, della lotta alla mafia, del diritto al lavoro – ha detto Maria Falcone -. Gli stessi valori per cui hanno lottato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

“Volevamo un museo che fosse diverso – ha sottolineato – perché quando parliamo di museo pensiamo a qualcosa di passato e, infatti, lo abbiamo voluto chiamare Museo del presente, così abbiamo la grande sicurezza che, essendo un posto eterno, la memoria resterà eterna. Perché qui facciamo futuro”, richiamando la grande scritta in rosso “Qui facciamo futuro” che campeggia nei locali della ‘Biblioteca Blu’.

Colosimo: “Voto di scambio è una sconfitta”

“Parlerei più di questione di etica pubblica che di questione morale. Sono tra coloro che pensano che non ci sia nulla di peggio del voto di scambio che, a prescindere dai partiti che vengono toccati, è la sconfitta della politica, ma, soprattutto, un tradimento della fiducia della gente che, quando sceglie di votare, sceglie di darci fiducia per la crescita dei propri territori e delle proprie comunità”. Lo ha detto la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo.