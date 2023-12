Palermo, la Cisl ‘richiama’ la Rap: “Predisponga un Piano industriale”

"Lunedì incontro per evitare un Natale in criticità"

PALERMO – “Continuiamo ad essere convocati dall’azienda per firmare la proroga di accordi sindacali che pesano sulla salute dei lavoratori e sui conti dell’azienda. Basta, è ora di finirla. La serietà dimostrata dal sindaco Lagalla ci ha legato le mani, ma continuiamo ad avere la suggestione che qualcuno al Comune lavori per slegarci le mani. Ad esempio, dei 20 milioni approvati in Consiglio comunale un mese fa, ad oggi non è arrivato neanche un centesimo. Lunedì nuovo incontro in azienda per evitare un Natale in criticità”.

“Todaro brava persona”

Cosi la Fit Cisl Sicilia interviene dopo la presentazione Rap (azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Palermo) della campagna sulla raccolta differenziata ‘non essere ingombrante’. “Il presidente Todaro è certamente una gran brava persona, ma i 171 mezzi nuovi per la differenziata sono ancora fermi in autoparco per mancanza di personale e la soluzione non può continuare ad essere l’esternalizzazione milionaria dei servizi che pesano tra l’altro sui conti dell’azienda – sottolinea il segretario generale Dionisio Giordano -. E ricordiamo che le esternalizzazioni sono state la causa della rottura dei rapporti sindacali con il precedente presidente Girolamo Caruso. Dica invece senza indugio al Comune che serve subito l’approvazione del piano industriale già adottato dall’azienda che determinerebbe l’immediata assunzione degli autisti vincitori del concorso e la velocizzazione dell’iter concorsuale per gli operatori ecologici”.

“Lunedì andremo al tavolo di confronto sindacale aziendale con l’arcinoto senso di responsabilità che ci ha contraddistinto in questi anni – conclude -. Va affrontato il tema della pulizia straordinaria durante le festività natalizie. Noi non ci sottraiamo, ma si dia subito corso agli impegni assunti, condivisi e votati, a partire dai 20 milioni. La sfida del cambiamento l’abbiamo già abbracciata ma va fatto da tutti gli attori in campo, piuttosto che far passare i lavoratori quali vittime sacrificali di un sistema che non ci sostiene, ci sleghiamo le mani da soli”.

