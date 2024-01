Palermo, la discesa delle befane da Palazzo Reale: l’evento per l’Epifania

Grandi e piccoli potranno partecipare gratuitamente

PALERMO – Tre befane si caleranno da Palazzo Reale, in groppa alle loro scope, per regalare dolcetti a tutti i presenti. A Palermo torna “L’acrobatica discesa della Befana”, l’evento organizzato per l’Epifania il 6 gennaio, che questa volta si terrà a Palazzo Reale, dal quale appunto scenderanno tre buffe e ironiche vecchiette.

I dettagli dell’evento

L’evento sarà gratuito per tutti, sia grandi che piccoli, ed inizierà alle ore 17 del 6 gennaio, in piazza del Parlamento a Palermo. La discesa delle befane sarà accompagnata dalla voce narrante di Daniela Lo Cascio con un monologo liberamente ispirato alla “Befana vien di Notte”. E quest’anno, infine, ci sarà anche una ballerina di danza aerea.

“Invitiamo tutti i bambini a partecipare”

L’evento è organizzato da Minimupa in collaborazione con l’Assemblea Regionale Siciliana, ed è inserito all’interno del programma delle festività natalizie promosse dall’assessorato alla Cultura ‘Palermo Stella Mia’. “Lo scorso anno – ha detto Giana Di Lorenzo di Minimupa – in piazza Pretoria un sacco di bambini gioiosi hanno assistito all’evento, cariche di quella gioia abbiamo deciso di riproporre anche quest’anno la discesa acrobatica della Befana. E abbiamo deciso per farlo un altro luogo simbolo della città, Palazzo Reale. Ringraziamo l’Ars per la grande disponibilità e invitiamo tutti i bambini della città a partecipare come lo scorso anno”.