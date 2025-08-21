Palermo, la prevenzione funziona: nessun incendio nel 2024

Il consiglio comunale aggiorna il catasto dei soprassuoli

PALERMO – Nessun incendio nel 2024. Palermo tira un sospiro di sollievo e, dopo i roghi che in passato hanno devastato monte Pellegrino o la discarica di Bellolampo, finalmente mette il segno “zero” alla voce incendi dello scorso anno.

Prevenzione antincendio

Il consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, una presa d’atto richiesta dalla normativa che però rivela l’efficacia delle misure di prevenzione messe in atto nel 2024. “L’approvazione puntuale delle delibere sul catasto, da parte del consiglio comunale, ha evitato le speculazioni – ha detto l’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta – così come si sono rivelati efficaci l’incremento dei controlli da parte della Forestale e l’uso della control room”.

“Il consiglio comunale ha approvato rapidamente la delibera in modo responsabile – dice Antonino Randazzo del M5s -. Prendiamo atto del dato positivo sugli incendi, dovuto anche al fatto che il nuovo sistema installato dalla Rap a Bellolampo, ‘fire monitoring’ si è dimostrato molto efficace”.

“Il provvedimento – dice Antonio Rini, coordinatore di FdI – conferma la linea vincente dell’amministrazione. Un risultato reso possibile anche da una serie di concause, tra cui l’attivazione della control room, dotata di telecamere a rilevamento termico, che consente di individuare in tempo reale i focolai e intervenire tempestivamente. Si tratta di un vero cambio di passo. Il catasto antincendio, infatti, non è solo uno strumento di prevenzione, ma anche un presidio di legalità contro la criminalità e la speculazione edilizia”.