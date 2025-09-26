Palermo, la protesta degli agricoltori: solidarietà di Lagalla

Il sindaco ha partecipato al corteo

PALERMO – “Palermo è al fianco delle migliaia di agricoltori Coldiretti, scesi oggi in strada qui come in altre città d’Italia. Oggi il popolo del grano alza giustamente la voce perché ogni giorno vede abbassarsi le quotazioni del prodotto italiano, non potendo competere con il grano importato da altri Paesi che non devono seguire le stesse regole sanitarie, ambientali e sociali”.

Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha partecipato al corteo degli agricoltori. “Coldiretti- ha aggiunto – ha sempre mostrato una grande responsabilità con il Governo nazionale e con quello regionale, e oggi è necessario supportare le azioni politiche a livello internazionale per difendere la competitività e, soprattutto, la qualità del prodotto italiano. Questa è una battaglia di sensibilizzazione che guarda all’identità territoriale, alla qualità della filiera alimentare, all’economia del Paese”.