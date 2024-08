Palermo, la rissa e gli spari in viale Michelangelo: scattano due arresti

I colpi di pistola la notte del 22 maggio scorso. In cella un 32enne e un 36enne

PALERMO – Sparatoria in viale Michelangelo, individuati e arrestati due palermitani di 32 e 36 anni. Devono rispondere di concorso aggravato in tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi da fuoco.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Palermo ed eseguita dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo. I fatti risalgono alla sera del 22 maggio scorso nella zona di Borgo Nuovo.

I due indagati, originari dello stesso quartiere, avrebbero avuto una violenta lite con un 41enne e il figlio di questi di 21 anni. Si sarebbe scatenato un inseguimento in macchina, nei pressi dei campi sportivi Green Prater di viale Michelangelo. I due uomini arrestati avrebbero raggiunto e costretto a fermarsi l’auto sulla quale viaggiavano padre e figlio esplodendo cinque colpi di pistola e ferendo a una gamba il 41enne.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due indagati, già ristretti agli arresti domiciliari per altri reati.