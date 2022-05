Palermo, la versione di Miceli: “Mai chiesti fondi a Letta e Conte”

Secca la replica del candidato sindaco del fronte progressista.

PALERMO – “È una notizia priva di fondamento. Non ho mai scritto una lettera a Letta e Conte”. Così all’Agenzia Italpress il candidato sindaco di Palermo per i progressisti Franco Miceli, in merito a quanto pubblicato dalla pagina cittadina di Repubblica, su una sua presunta lettera per chiedere fondi al segretario del Pd e dei cinquestelle, per continuare la sua corsa alla poltrona di primo cittadino. “Ormai vanno a caccia solo di gossip”.