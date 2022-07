Palermo Ladies Open, Martina Trevisan si ritira

Un problema alla schiena mette ko la tennisa. Al suo posto subentra Carolina Alves

PALERMO – Martina Trevisan non parteciperà ai 33^ Palermo Ladies Open. La tennista azzurra, testa di serie numero 1 del torneo, non scenderà in campo questa sera contro la russa Elina Avanesyan a causa di un problema alla schiena. Trevisan aveva svolto regolarmente gli allenamenti da domenica, partecipando anche alla conferenza stampa pre-torneo e, ieri, ad un evento collaterale. Poi il problema che l’ha costretta allo stop.

Al posto di Trevisan entra nel tabellone principale, come lucky loser, la brasiliana, Carolina Alves (170 del ranking). Si riproporrà, dunque, la sfida contro Avanesyan, già andata in scena nell’ultimo turno di qualificazione. Il match di doppio Alves/Pereira-Detiuc/Kania Chodun, inizialmente ultimo match in programma sul campo 2, slitta a mercoledì.

Il nuovo ordine di gioco

CENTER COURT starts at 04:00 PM

[LL] J. Fourlis (AUS) vs [2] Y. Putintseva (KAZ)

C. Paquet (FRA) vs [5] C. Garcia (FRA)

NB 8:00 PM [WC] S. Errani (ITA) vs [WC] E. Cocciaretto (ITA)

[LL] C. Alves (BRA) vs [Q] E. Avanesyan

COURT 6 starts at 04:00 PM

L. Bronzetti (ITA) vs X. Wang (CHN)

[WC] L. Stefanini (ITA) vs P. Udvardy (HUN)

X. Wang (CHN) vs [LL] J. Grabher (AUT)

X. Wang (CHN) / S. Zhang (CHN) vs A. Anshba / P. Udvardy (HUN)

COURT 2 starts at 04:00 PM

[7] A. Bondar (HUN) vs C. Burel (FRA)

[Q] A. Muhammad (USA) vs [8] N. Parrizas Diaz (ESP)

L. Davis (USA) vs D. Parry (FRA)