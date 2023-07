Palermo Ladies Open, al via le partite delle qualificazioni

Assegnata una Wild Card a Fiona Ferro

PALERMO – Sarà il match sul centrale tra la turca Cagla Buyukakcay e la serba Mia Ristic ad inaugurare sabato 15 luglio, alle ore 16:00, le partite del tabellone di qualificazione della 34^ edizione dei Palermo Ladies Open. Alla stessa ora si affronteranno sul campo 6, l’azzurra Angelica Moratelli e Tatiana Prozorova, e sul campo 2 la venezuelana Andrea Gamiz e Sofya Lansere.

Dopo il forfait di Brenda Fruhvirtova, il seeding delle quali è guidato dall’azzurra Nuria Brancaccio (177 del ranking), seguita dall’ucraina, Katarina Zavatska (183). Nutrita la pattuglia delle italiane, composta da 8 giocatrici: oltre alla Brancaccio, Gaia Greco (Wild Card), Matilde Paoletti (testa di serie n. 6), Dalila Spiteri (entrata direttamente in tabellone grazie al proprio ranking), Angelica Moratelli, Aurora Zantedeschi (WC), Martina Colmegna e Giada Di Paola (WC).

Quest’ultima, insieme alla kazaka Zara Darken hanno ricevuto le Wild Card dal direttore del torneo, Oliviero Palma. “Dopo che Spiteri e Ristic hanno avuto direttamente accesso nel tabellone delle quali – ha spiegato Palma – abbiamo deciso di premiare chi crede nel Country e nell’Accademia di Cinà assegnando tutte e 4 le Wild Card a giovani che si allenano nel nostro circolo: Gaia Greco, Aurora Zantedeschi, Giada Di Paola e Zara Darken”.

Le 3 siciliane in tabellone domani giocheranno sul centrale: la diciottenne ragusana, Giada Di Paola affronterà (nel secondo match in programma) la maltese, Francesca Curmi (testa di serie n. 10), poi sarà la volta della licatese, Dalila Spiteri, che giocherà contro la testa di serie n.3, la statunitense Halley Baptiste, quindi la palermitana, Gaia Greco sarà impegnata nel derby azzurro con Matilde Paoletti (testa di serie n. 8).

WC A FIONA FERRO

Dopo le Wild Card per il tabellone principale concesse a Zheng Qinwen, numero 25 al mondo che nel 2022 è stata nominata giovane dell’anno dalla WTA, e all’azzurra (che si allena al Country nell’Accademia di Francesco Cinà) Camilla Rosatello, una terza Wild Card è stata assegnata (tornata a disposizione dell’organizzazione, visto che non ci sono stati “inviti” per Top 20) a Fiona Ferro, vincitrice dei Palermo Ladies Open 2020 (in finale contro l’estone Anett Kontaveit). La tennista transalpina, che vanta un best ranking da 39 al mondo, è scivolata in classifica oltre la 300^ posizione. Dopo un periodo di appannamento, è annunciata in buona forma: domani disputerà la semifinale del WTA 125 di Contrexeville contro l’olandese Arantxa Rus.

IL PROGRAMMA

Sabato 15 luglio

CENTER COURT starts at 04:00 PM

[5] C. Buyukakcay (TUR) vs M. Ristic (SRB)

[WC] G. Di Paola (ITA) vs [10] F. Curmi (MLT)

[3] H. Baptiste (USA) vs D. Spiteri (ITA)

[WC] G. Greco (ITA) vs [8] M. Paoletti (ITA)



COURT 6 starts at 04:00 PM

[4] T. Prozorova vs A. Moratelli (ITA)

K. Von Deichmann (LIE) vs [7] S. Lamens (NED)

[6] S. Nahimana (BDI) vs [WC] A. Zantedeschi (ITA)

[1] N. Brancaccio (ITA) vs Q. Gleason (USA)



COURT 2 starts at 04:00 PM

A. Gamiz (VEN) vs [11] S. Lansere

[2] K. Zavatska (UKR) vs T. Andrianjafitrimo (FRA)

S. Wagner (GER) vs [12] M. Colmegna (ITA)

[WC] Z. Darken (KAZ) vs [9] E. Vedder (NED)