Palermo Ladies Open, Sorribes Tormo in semifinale per il 2° anno di fila

"Me encanta Palermo"

2' DI LETTURA

PALERMO – Per il secondo anno consecutivo Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali dei Palermo Ladies Open. La spagnola, n. 85 del ranking WTA, ha battuto in 2 set (6-1 7-6) la francese, n. 94 della classifica mondiale, Clara Burel.

Il primo set è stato a senso unico, chiuso dalla valenciana in 42 minuti con 3 palle break su 3 sfruttate. Nel secondo, la francese è riuscita a ritrovare il suo tennis migliore, caratterizzato da palle corte e dritti vincenti, ma Sorribes Tormo ha tenuto testa alla transalpina, fino ad un durissimo tie-break, chiuso 8-6 dopo aver annullato 2 set point. Sorribes Tormo affronterà sabato 22 luglio la vincente del match tra Daria Kasatkina e Jasmine Paolini per un posto in finale. “Me encanta Palermo” ha sottolineato la spagnola in conferenza stampa parlando del suo feeling con il torneo del Country: “Palermo mi piace tantissimo, ricordo con molto affetto la prima volta nel 2013. Qui si gioca benissimo e tutti mi trattano bene. In questi 10 anni sono diventata grande e il mio tennis è migliorato”.

Centra le semifinali anche Mayar Sherif. L’egiziana, testa di serie n. 3 del torneo, ha battuto la colombiana Camila Osorio con lo score di 6-4 6-1 confezionando una prestazione convincente. Per lei, trionfatrice lo scorso mese nel WTA 125 Valencia Open, è la terza semifinale in carriera e la posizione n. 31 (virtuale) nel ranking live (è 38 della classifica ufficiale). Affronterà la vincente del match dei quarti tra la testa di serie n. 2, Qinwen Zheng, e la n. 7 del seeding, Emma Navarro.

ZIMMERMANN E SIZIKOVA IN FINALE DI DOPPIO

Nel torneo di doppio c’è, già, la prima coppia finalista. È quella composta dalla belga Kimberley Zimmermann (campionessa al Country nelle ultime due edizioni) e dalla russa Yana Sizikova (n. 1 del seeding), che ha eliminato la spagnola Bucsa e l’olandese Schoofs con il punteggio di 7-6(6) 6-2. Zimmermann e Sizikova attendono in finale le vincitrici della semifinale azzurra tra Moratelli-Rosatello ed Errani-Paolini, in programma domani