Palermo Ladies Open, come cambia la circolazione in Viale dell’Olimpo

Il Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza

PALERMO – Il capoluogo siciliano si prepara al tennis internazionale in vista dei prossimi Palermo Ladies Open. Il torneo WTA 250, in programma dal 15 al 23 luglio prossimo sui campi in terra rossa del Country Time Club, è giunto alla 34^ edizione e anche quest’anno si preannuncia una competizione di grande livello. Tra le protagoniste del tabellone principale ci saranno la n. 9 al mondo Daria Kasatkina e Elina Svitolina, ex n. 3 del ranking, vincitrice di 17 titoli in carriera tra cui 2 volte gli Internazionali di Roma (2017 e 2018) e una WTA Finals (2018).

Mentre sul campo le ottime premesse per assistere a uno spettacolo sportivo non mancano, si va definendo anche l’organizzazione del torneo per quello che riguarda la zona interessata nei pressi del Country Time Club. Il Comune di Palermo, infatti, ha emesso un’ordinanza (N° 824 del 13/06/2023) che prevede la “limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta per l’occupazione del Suolo pubblico, in Viale Dell’Olimpo carreggiata di valle in direzione Tommaso Natale”. Questo provvedimento avrà validità dal 3 luglio 2023 al 6 luglio 2023 e dal 13 luglio 2023 al 27 luglio 2023.

Nello specifico, il tratto interessato di Viale dell’Olimpo sarà quello “antistante i civici n°3 e n°5/B lato destro rispetto al senso di marcia”, come si può evincere dal grafico di seguito. Verrà istituito “il divieto di sosta con rimozione coatta ambo 0-24 eccetto gli autorizzati dalla società organizzatrice dell’evento, a condizione che non creino intralcio al normale flusso veicolare, nell’area in esame”.