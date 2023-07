Zheng: “Palermo posto speciale, amo questo torneo”

Paolini, sconfitta in finale: "Torneo positivo"

PALERMO – “Palermo è un posto speciale”. Parla così Qinwen Zheng, vincitrice dei 34^ Palermo Ladies Open. Tornata al Country due anni dopo il primo successo nel circuito (contro Liudmila Samsonova), la cinese ha trionfato l’edizione 2023 del torneo palermitano, battendo in finale l’azzurra Jasmine Paolini in 3 set (6-4 1-6 6-1). “Questo torneo mi ha dato tanto, lo ricorderò per sempre – ha spiegato Zheng in conferenza stampa -. Il mio primo titolo WTA è speciale, qui avevo vinto anche il mio primo match nel circuito. Tornerò a Palermo? Se lo farò, è perché amo molto questo torneo”.

Bilancio positivo anche per Jasmine Paolini. La toscana, alla sua terza finale nel circuito, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la settimana Palermo: “È stato un torneo positivo, alcune partite non si erano messe bene come con Yastremska – ammette -. In finale dovevo partire più convinta perché Zheng ti impressiona, spinge molto con il dritto e fa girare la palla”. “Poi ho trovato la chiave”, ha aggiunto Paolini, spiegando la sua tattica: “Cercavo di mettere più prime e questo ha dato i suoi frutti. Lei è partita meglio nel primo e nel terzo set, quando va sopra è dura da gestire. Il terzo parziale è da cancellare perché volato velocemente, ma questo è il tennis”.