Palermo, ladra in azione da ‘Margel surgelati’: portato via lo smartphone

Denunciato il furto sulla pagina social

PALERMO – “Il nostro cellulare aziendale è stato purtroppo rubato questa mattina. Chiediamo il vostro aiuto per identificare la responsabile, come evidenziato nell’immagine“. Il telefono contiene il database dei nostri clienti. Se avete informazioni o se riconoscete la responsabile, vi preghiamo di contattarci privatamente“. A scriverlo sulla propria pagina Facebook è la ditta Margel Centro Surgelati di Palermo di via dei Nebrodi, che ha pubblicato due foto della donna che ha rubato lo smartphone che era utilizzato per gli ordini da parte dei clienti.

Nelle scorse settimane un uomo e una donna sono entrati in azione da Enoteca Butticé e hanno portato via sedie e tavoli.

https://www.facebook.com/photo?fbid=884976016964767&set=pcb.884976293631406