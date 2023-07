Palermo, Lagalla e Mineo si impegnano: “Rigeneremo verde pubblico”

"Spesso il settore è stato lasciato al degrado e all'incuria"

“Il verde urbano è stato un settore negli ultimi anni lasciato spesso al degrado e all’incuria e questa amministrazione sta impiegando il massimo sforzo per restituire alcuni polmoni naturali alla città. Sono già in corso, ad esempio, lavori di rigenerazione a Villa Trabia, al Giardino inglese, mentre ha riaperto Villa Niscemi e lunedì riapriranno i Giardini della Zisa. Allo stesso tempo, l’amministrazione comunale ha ripreso in mano sfide molto complicate che necessitano di grande attenzione, in particolare quelle riguardano i parchi Libero Grassi e Cassarà e lo spazio di Villa Costa. La città chiede a gran voce la restituzione di questi spazi ed è opportuno aggiornare la cittadinanza sui passi in avanti burocratici compiuti in questi mesi che hanno l’obiettivo di riaprire al più presto le aree verdi”. Lo affermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore al Verde urbano Andrea Mineo.