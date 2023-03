Palermo, Lagalla e Orlando: “Manutenzione strade all’esterno”

Bando suddiviso in otto lotti funzionali

1' DI LETTURA

“Un bando per l’affidamento esterno dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Il bando è già stato trasmesso all’Urega, che gestirà la gara, lo scorso 30 dicembre e con scadenza di presentazione delle istanze al prossimo 24 marzo. È con l’affidamento esterno che l’Amministrazione intende gestire il servizio, dato che in questo momento la società partecipata Rap si occupa di eliminare dalle strade della città solo le situazioni di pericolo. I servizi di manutenzione di strade e marciapiedi rappresentano un tema al centro dell’agenda di questa Amministrazione che sta lavorando per dare un impulso a questa attività. L’obiettivo è, infatti, quello di consentire all’Amministrazione di governare stabilmente le azioni di manutenzione su strade e marciapiedi”. Così hanno dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.

“Con la delibera di giunta dell’8 settembre 2022 – affermano – si è proceduto con l’iscrizione dell’Accordo quadro sulle manutenzioni stradali nello schema di Piano triennale delle Opere pubbliche 2022/2024 e il 30 dicembre scorso è stato trasmesso all’UREGA il bando ex art. 54 del codice dei contratti per l’affidamento dei “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di strade, marciapiedi e aree pubbliche nel Comune di Palermo e, occorrendo interventi di pronta manutenzione, suddiviso in otto lotti funzionali. Oggi, nelle more della definizione dell’Accordo quadro, si stanno adottando iniziative transitorie per far fronte all’esigenza di garantire il servizio fino all’affidamento dei contratti attuativi”.