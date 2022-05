Palermo, Lagalla: l’emergenza ai Rotoli prima cosa che affronterò

Il candidato sindaco del centrodestra ha effettuato un sopralluogo al cimitero

PALERMO – “Questa mattina ho visitato il Cimitero dei Rotoli. È stata confermata in me la percezione e la sensazione che mi hanno trasmesso quanti ho incontrato. Cittadini che ancora non vedono sepolti i propri defunti che giacciono sotto i tendoni a stretto contatto con l’asfalto. Delusione. Dolore. È la prima emergenza di questa città, è la prima risposta da sindaco che vorrò dare a quanti aspettano da tanto, troppo tempo interventi risolutivi ed efficaci”.

Così il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla, in un video postato sui social, al termine di un sopralluogo al Cimitero dei Rotoli.