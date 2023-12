Palermo, Lagalla: “Prorogata la gestione commissariale per i cimiteri”

L'approvazione della manovra porta la proroga

PALERMO– “L’approvazione della Manovra in Senato ha portato alla proroga della struttura commissariale per l’emergenza cimiteri in città. Nell’ultimo anno l’amministrazione ha compiuto passi decisivi e raggiunto obiettivi importanti per restituire dignità ai luoghi dove riposano i nostri defunti e la proroga rappresenta un ulteriore segnale di attenzione del Governo nei confronti della città, per il quale tengo a ringraziare il Ministro della Protezione civile Musumeci, che già un anno fa ha dato grande dimostrazione di sensibilità su questo tema, e a chi in Senato si è impegnato per prolungare il periodo della struttura commissariale, con riferimento particolare al senatore Russo”. Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.