Palermo, l’Ance: dopo anni di incuria finalmente si rifà l’asfalto in città

L'intervento del presidente dell'Associazione costruttori Miconi

PALERMO – “Finalmente si comincia a rifare l’asfalto in una parte della città dopo anni di assoluta incuria, segno che il problema della manutenzione delle strade a Palermo è inserito concretamente nell’agenda di sindaco e giunta comunale”. Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi all’indomani dall’inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale in via Volturno.

“Adesso aspettiamo il completamento dell’iter per l’affidamento delle opere di manutenzione nel resto della città, ribadendo, però, il ruolo fondamentale dei privati. In questi anni ci siamo battuti, e forse abbiamo raggiunto l’obiettivo, affinché si ragionasse in termini di apertura del mercato alle imprese, sempre in regime concorrenziale, trasparente e competente e – conclude Miconi – auspichiamo che le imprese del sistema Ance vengano interpellate non solo per la loro professionalità, economicità, sicurezza e velocità di esecuzione, ma anche per utili suggerimenti sulle ultime tecnologie applicabili a questo tipo di appalto”.