Palermo, al via i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Volturno FOTO

Il costo delle opere sarà superiore a 90mila euro

PALERMO – Sono partiti, questa mattina, lunedì 9 ottobre, i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Volturno, nel tratto compreso dal civico 2 al 98, strada che collega il tribunale al Teatro Massimo. Gli operai, al lavoro da questa mattina, hanno già scarificato parte della strada.

I lavori sono stati approvati dalla giunta comunale lo scorso 16 giugno. Il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari ad € 61.931,09, oltre somme per la sicurezza pari ad € 8.247,17 non soggetti a ribasso, per complessivi € 70.178,26 oltre € 26.026,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un importo totale dell’intervento di € 96.204,85. Il Rup dell’intervento sarà l’architetto Fabio Cittati.

Il progetto – si legge nella delibera – ha tra gli obiettivi la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso il miglioramento della viabilità urbana.

Lungo la via, al momento interessata dai lavori, vi è istituito il divieto di circolazione in un tratto di semicarreggiata interessata dai lavori. Verranno istituiti dei divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00; oltre al divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati ma i pedoni potranno transitare in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

Le opere potranno essere eseguite anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

Lagalla: “Questa è solo la partenza”

“Sono partiti oggi i lavori per riasfaltare totalmente via Volturno – ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Sulla manutenzione delle strade abbiamo voluto che si iniziasse simbolicamente dalla strada dove da più tempo, oltre vent’anni, non venivano effettuate manutenzioni. Un segnale per la città e i palermitani che da adesso potranno constatare con i propri occhi il significato degli sforzi, in più di un anno di amministrazione, per rimettere a posto i conti del Comune che da tre anni era senza bilanci approvati. Sforzi che ora possono finalmente tradursi in fatti concreti. Quella di via Volturno – ha continuato il sindaco – è solo la partenza e ringrazio l’assessorato alle opere pubbliche che seguirà anche nei prossimi mesi le manutenzioni su altri assi viari della città per riportare sicurezza lungo le strade”.