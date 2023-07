Palermo, lavori a Sala delle Lapidi: il consiglio comunale cambia sede

Ad annunciarlo è stato il presidente del consiglio Giulio Tantillo augurandosi che il rientro “avvenga in un anno e mezzo“

PALERMO – Cambia sede il Consiglio comunale di Palermo, da sala delle Lapidi a Palazzo delle Aquile a sala Martorana di Palazzo Comitini messa a disposizione dalla Città metropolitana, dove si riunirà per la prima volta il 2 agosto. Lo ha annunciato stamani, chiudendo la seduta a Palazzo delle Aquile, il presidente del Consiglio Giulio Tantillo augurandosi che il rientro a sala delle Lapidi “avvenga in un anno e mezzo o al massimo due”.

Il trasferimento è reso necessario dai lavori di restauro, iniziati nel marzo corso, che interessano Palazzo delle Aquile e che coinvolgono non solo le stanze dei gruppi consiliari (già trasferiti da mesi) ma anche la sala delle Lapidi.

Il contratto di concessione in comodato d’uso è stato siglato dal sindaco metropolitano Roberto Lagalla su proposta curata dalla direzione patrimonio dell’ex Provincia. Concesse anche dieci stanze nel Palazzo delle Ferrovie (in via Roma, n. 19). Altre due stanze sono disponibili nel piano nobile di Palazzo Comitini (in via Maqueda, n. 100).

Il contratto di concessione d’uso tra la Città Metropolitana e il Comune comprende anche porzioni di immobili del Palazzo Belvedere (in via del Bosco, n. 21). A disposizione ci sarà anche l’ammezzato. Si tratta di spazi che saranno assegnati in via esclusiva agli uffici del Consiglio comunale del capoluogo.

La concessione temporanea coinciderà con la durata dei lavori di ristrutturazione di Palazzo delle Aquile e, comunque, per un periodo non superiore a due anni. Il contratto potrà essere revocato in caso di entrata in funzione del Consiglio Metropolitano.