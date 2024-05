Palermo, lavori Amap: limitazioni al traffico nella zona di piazza Ziino

I lavori suddivisi in tre fasi. Interessate anche via Malaspina e via Serradifalco

PALERMO – Lavori alla rete idrica dell’Amap renderanno necessaria nei prossimi giorni la chiusura di alcune strade nella zona di piazza Ottavio Ziino.

Lo rende noto il Comune di Palermo in una nota in cui si annuncia che “i lavori, che fanno parte del piano di estendimento e rifunzionamento delle reti idriche e fognarie in città nell’ambito dell’accordo quadro 23/24, saranno svolti in tre fasi e oltre la piazza Ottavio Ziino, interesseranno via Serradifalco e via Malaspina”.

Fase 1: piazza Ottavio Ziino tratto compreso tra civ.31 (angolo via Serradifalco) e civ. 36 (angolo via Malaspina) con chiusura totale al transito. Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale: chiusura della circolazione veicolare della carreggiata, interessata dai lavori; istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00; divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

Fase 2: via Serradifalco tratto compreso tra Piazza Ottavio Ziino e Via Leoncavallo.

Fase 3: via Malaspina tratto compreso tra Via Leoncavallo e Piazza Ottavio Ziino.

L’ordinanza dispone “le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale per le fasi 2 e 3: chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori; istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00; divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto”.

Non è stata ancora stabilita la data di inizio dei lavori ma il comune “precisa – così come scritto nella ordinanza – che i provvedimenti saranno validi per 60 giorni dalla data di inizio dei lavori che dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della stessa”.