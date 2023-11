Palermo, lavori di manutenzione allo stadio “Barbera”

La società sta risolvendo diversi problemi urgenti

PALERMO – Lavori di manutenzione straordinaria allo stadio “Renzo Barbera”. La società sta approfittando della sosta di campionato per risolvere diverse criticità.

I lavori nel dettaglio

I lavori riguardano la ristrutturazione dei bagni della tribuna, che saranno pronti per la prima partita casalinga dopo la sosta, in programma giorno 1 dicembre contro il Catanzaro. Si sta intervenendo per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua, nello specifico sono lavori di impermeabilizzazione. Da qualche settimana, inoltre, vanno avanti gli interventi su dei calcinacci pericolanti in diverse zone dello stadio.

Questi interventi rientrano nella manutenzione straordinaria, sarebbero di pertinenza del Comune ma vista l’urgenza se ne sta occupando il Palermo. La convenzione stabilisce che la società rosanero ha il diritto di chiedere uno ‘sconto’ sul canone annuo rispetto alla cifra dei lavori.