Palermo, le colonie feline saranno segnalate sui pali della luce

Accordo tra Comune e Amg Energia

PALERMO – Le tabelle che indicano la presenza di colonie feline regolarmente censite dal servizio veterinario dell’Asp saranno collocate anche sui sostegni della pubblica illuminazione. L’intesa è stata raggiunta dall’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli e dal presidente di AMG Energia Francesco Scoma, con il nulla osta dell’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato ai Lavori Pubblici.

Oggi gli operatori della società partecipata hanno collocato i primi tre cartelli in via Giovanni Bocchieri (zona Oreto), in via Francesco Speciale nella zona di corso Calatafimi e in via Calogero Zucchetto, traversa di via Messina Marine. Le targhe sono state apposte in modo tale da non alterare la struttura dei sostegni di illuminazione e da permettere la loro periodica manutenzione.

“L’amministrazione comunale è impegnata in una serie di attività a favore dei diritti degli animali – dice l’assessore Fabrizio Ferrandelli –. Abbiamo avviato un percorso di sensibilizzazione in varie zone della città per segnalare la presenza felina e la collocazione di queste tabelle ne è una tappa. Ringraziamo tutti coloro che si prendono cura di questi gatti”.

“AMG Energia lavora in piena sinergia con l’amministrazione cittadina ed è pronta a dare supporto con le sue attività – sottolinea il presidente Francesco Scoma –. Il benessere degli animali ci sta molto a cuore. Una colonia felina regolarmente riconosciuta è presente anche all’interno dell’area di via Tiro a Segno, sede della nostra società, e pure qui a breve verrà collocata una tabella identificativa”.