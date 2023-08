Palermo, le linee Amat 101 e 102 tornano in via Roma

Gli autobus tornano al vecchio itinerario

1' DI LETTURA

PALERMO – C’è voluta una settimana, ma alla fine Amat ce l’ha fatta: da oggi gli autobus delle linee 101 e 102, a Palermo, sono tornati a percorrere per intero via Roma. Un tragitto da tempo modificato a causa dei lavori all’altezza di via Guardione per il collettore fognario, ma il cantiere è stato chiuso sette giorni fa. “Abbiamo atteso il via libera della Motorizzazione – spiega il presidente di Amat Giuseppe Todaro – e rifatto la segnaletica: operazioni che sembrano semplici, ma che richiedono del tempo. L’intervento dell’assessore Maurizio Carta ha però consentito di raggiungere l’obiettivo”. Il nuovo tragitto dovrebbe consentire di accorciare i tempi di percorrenza di circa 20 minuti.