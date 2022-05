Palermo, le liste del centrodestra – I NOMI

I candidati consiglieri con Roberto Lagalla.

Saranno nove o forse dieci le liste del centrodestra che corre per la sfida di Palazzo delle Aquile. Sulla carta sono aggregazioni molto robuste, tra uscenti e nuovi arrivati. E dovrebbero garantire a Roberto Lagalla, candidato sindaco della coalizione, un tesoretto importante nella sfida per Palazzo delle Aquile. L’ultimo giorno utile per la presentazione delle liste nei comuni siciliani sarà il 18 maggio. Ecco perché queste sono ore comprensibilmente frenetiche.

Forza Italia, Lega e meloniani

Si diceva di nove o dieci liste, ognuna con nomi importanti, dal punto di vista elettorale, tra uscenti e new entry. Basta fare qualche nome dei tanti. In Forza Italia: Giulio Tantillo, Ottavio Zacco, Caterina Meli, Leopoldo Piampiano, Giovanni Inzerillo, con l’outsider Rosi Pennino. Nella ‘Lega-Prima L’Italia’: Igor Gelarda, Sabrina Figuccia, Sandro Anello Marianna Caronia e occhio a Marcella La Manna, già garante dei disabili. In Fratelli d’Italia: Fabrizio Ferrara, Francesco Scarpinato, Giuseppe Milazzo, Teresa Leto, con Antonio Rini.

Le liste di Lagalla

Le liste di Lagalla sono due. Una è Lavoriamo per Palermo. Ecco i nomi: Valeria Grasso (imprenditrice, testimone di giustizia) Giulia Noera (giornalista, nuotatrice), Roberta Andò (avvocato), Marcello Caruso (avvocato, ex presidente della Sas), Dario Matranga (giornalista, addetto stampa Ersu) e Giovanna Lo Coco (avvocato cassazionista). Tania Arena (esperta delle politiche della scuola e della famiglia). La seconda lista è Moderati per Lagalla sindaco e ci sono i nomi di Marco Albiano (ex sindaco di Cefalà Diana), Gigi Strafalaci (agente di commercio), Antonino Brucoli (avvocato), Maria Piazza (avvocato).

I centristi

Alla partita sono presenti in forze i centristi. ‘Noi con l’Italia con Lagalla sindaco che ha il suo riferimento in Saverio Romano schiera: Patrizio Lodato (dirigente commerciale), Rosario Li Causi (funzionario regionale), Francesco La Mantia (architetto), Maurizio Manzella (dirigente amministrativo), Mario Lo Iacono (impiegato regionale), Terry Medici (impiegata), Alessandra Minutella (avvocato). Nella Nuova Dc di Totò Cuffaro saranno presenti: Nuccia Albano (capolista), Alì Listì Maman, Linda Moceri, Salvo Imperiale, Agostino Genova, Floriana Accardo, Adriano Barbaccia. In lista saranno presenti circa quindici donne.